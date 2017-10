Nach dem 0:3 gegen den SC Verl hat sich Regionalligist SG Wattenscheid 09 kräftig geschüttelt und will am Samstag beim SV Rödinghausen (14 Uhr) neu angreifen.

„Wir haben das Spiel abgehakt und wissen es einzuordnen, genau wie das 4:0 gegen Gladbach in der Woche zuvor“, sagt Trainer Farat Toku: „Es ist wichtig, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ In der Tabelle stehen die Teams noch eng beisammen. Von Rödinghausen auf Platz fünf bis Verl auf Platz 13 sind es nur fünf Punkte – die SG 09 steht mit einem Zähler mehr auf Rang elf. Lediglich Tabellenführer Viktoria Köln hat sich etwas abgesetzt, und nur die letzten drei stehen tief unten drin. „Die Liga ist momentan verrückt, jeder kann jeden schlagen. Umso mehr gilt es, nur auf die nächste Aufgabe zu schauen“, findet Toku: „Wir werden jeden Tropfen geben, um unser Ziel Klassenerhalt zu stemmen.“

Hinter Tietz steht ein Fragezeichen

Rödinghausen hat sich abermals verstärkt und stellt aktuell die beste Offensive der Regionalliga West. „Wir dürfen sie nicht ins Spiel kommen lassen und müssen bei Ballverlusten aufpassen“, meint Toku: „Finanziell spielt Rödinghausen in einer anderen Liga. Umso schöner ist es, dass wir sie sportlich trotzdem ärgern können. Wir haben immer noch eine breite Brust.“ Die Bilanz spricht für die SG 09: Fünfmal spielten die Klubs Remis, der einzige Sieg ging an Wattenscheid, im Jahr 2015.

Allerdings fallen am Samstag zwei wichtige Kräfte aus: Demir Tumbul ist Gelb-Rot-gesperrt, Kapitän Nico Buckmaier hat sich gegen Verl einen Syndesmosebandriss zugezogen. Außerdem steht hinter Matthias Tietz ein Fragezeichen. Toku schiebt das beiseite: „Bei unserem Mini-Kader tut jeder Ausfall weh. Aber wir wollen nicht jammern, sondern werden improvisieren. Bei den Jungs, die da sind, ist jedenfalls Feuer drin.“