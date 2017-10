Der Siegeszug von Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga hält an. Durch einen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend feierte der Tabellenführer den fünften Sieg in Folge.

Emir Kujovic traf schon nach 85 Sekunden zum 1:0. Für Darmstadt, mittlerweile seit fünf Partien sieglos, vergab Aytac Sulu (4. Minute) kurz darauf den Ausgleich und Jan Rosenthal (30.) scheiterte nur knapp. Aber die Lilien hatten auch Glück, dass Fortunas Takashi Usami (15.) den Pfosten traf. In der zweiten Hälfte erhöhten die Gäste den Druck, doch mehr als eine Chance von Marvin Mehlem (53.) gelang gegen passive Düsseldorfer nicht. FC Ingolstadt entwickelt Heimstärke Der FC Ingolstadt entwickelt in der 2. Fußball-Bundesliga langsam Heimstärke. Die Schanzer feierten am Freitagabend mit dem 3:0 (1:0) gegen den 1. FC Heidenheim den zweiten Erfolg nacheinander im heimischen Sportpark. Vor 9204 Zuschauern erzielten Hauke Wahl (45. Minute), Sonny Kittel (70.) und Stefan Kutschke (79./Foulelfmeter) die Tore. Ex-Nationalspieler Christian Träsch hatte beim Stand von 0:0 zudem Pech mit einem Lattentreffer (43.). Der FCI befindet sich nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen eindeutig im Aufwärtstrend. Die Heidenheimer stecken nach dem fünften sieglosen Spiel am Stück weiter in der Abstiegszone.

Zur Startseite