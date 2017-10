Mehrere Deals zwischen Schalke und Mainz brachten Millionen-Summen. Ein Heidel-Transfer landete fast vor Gericht.

Mit den beiden Verkäufen von Johannes Geis (10,5 Millionen Euro) und Adam Szalai (8 Millionen Euro) holte sich der FSV Mainz 05 in den letzten Jahren viel Transfer-Geld vom FC Schalke 04. Beide Deals, die Christian Heidel als damaliger Mainzer Manager einfädelte, liefen reibungslos ab. Anders war der Sachverhalt 2005. Damals knallte es zwischen Heidel und dem damaligen Schalke-Manager Rudi Assauer wegen des Transfers von Mimoun Azaouagh. Nachdem der damalige U-21-Nationalspieler in der Winterpause von den Rheinhessen zu Schalke wechselte, entflammte ein heftiger Streit, weil sich Azaouagh einer Knie-Operation in den USA unterziehen musste.

Assauer lehnte die Zahlung der ausgehandelten sechsstelligen Ablösesumme damals rigoros ab, weil er sich von Mainz und Heidel falsch über den Fitnesszustand des Spielers informiert fühlte. Da beide Seiten auf keinen gemeinsamen Nenner kamen, schaltete sich die DFL als Schlichter ein. Bevor der Fall vor Gericht landete, einigte man sich schließlich doch auf eine Ablösesumme, die sich bei 900000 Euro einpendelte.

Nach 18 Monaten und nur neun Spielen für die Königsblauen kehrte Azaouagh schließlich auf Leihbasis von Schalke nach Mainz zurück. Leihgebühr: 250000 Euro. Im Juli 2007 landete Azaouagh wieder auf Schalke, hatte aber keine Perspektive mehr. Nach einem Leihgeschäft mit dem VfL Bochum wechselte der Techniker im Sommer 2008 schließlich ganz zum VfL. Ablösesumme: Eine Million Euro. So machte Schalke am Ende sogar ein leichtes Plus.