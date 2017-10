Während sich die Reserve von Borussia Dortmund auf das Nachholspiel am Dienstag (19.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf II vorbereitet, durfte ein Spieler mit den Profis nach Zypern reisen.

Eike Bansen, deutscher U20-Nationaltorwart darf die nominelle Nummer drei der Borussia in Zypern vertreten. "Dominik Reimann laborierte zuletzt an einer Grippe. Wir wissen auch noch nicht, ob er in Düsseldorf eingesetzt werden kann. So durfte Eike mit den Profis nach Zypern fliegen. Er wird dort auch in der Youth League spielen. Das ist natürlich eine schöne Erfahrung für Eike", erklärt BVB-II-Trainer Jan Siewert.

Bansen absolvierte in der aktuellen Regionalliga-Saison vier Spiele (vier Gegentore). Reimann stand siebenmal (neun Gegentreffer) im Kasten der Siewert-Mannschaft. Sollte Reimann gegen Düsseldorf II passen müssen, würde die Nummer drei der Zweitvertretung zu seinem Debüt kommen. "Ja, wir haben noch Jan Reckert. Er genießt ebenfalls unser vollstes Vertrauen", betont Siewert.

Zwei Nachholspiele haben die Dortmunder gegenüber der Konkurrenz noch in der Hinterhand. Aktuell liegt der BVB II fünf Punkte hinter Spitzenreiter KFC Uerdingen. Doch laut Siewert wird die Tabelle in Dortmund überhaupt nicht betrachtet: "In dieser Liga ist jeder Aufgabe extrem schwierig. Wir müssen immer fokussiert und konzentriert sein, um die Spiele zu gewinnen. Es macht einfach keinen Sinn Woche für Woche auf die Tabelle zu schauen. Unser Ziel ist es, uns weiterzuentwickeln."

In Düsseldorf erwartet der 45-jährige Fußballlehrer eine sehr schwere Aufgabe. Und: Vor allem eine unbekannte Aufstellung des Gegners. "Ich denke schon, dass die Düsseldorfer den einen oder anderen Profi mit von der Partie haben werden. Aber das stört uns nicht. Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken. Wenn wir so wie in Wiedenbrück spielen, dann haben wir auch in Düsseldorf gute Chancen", erklärt Siewert.

Zuletzt siegte der BVB II nach zuvor vier sieglosen Spielen mit 4:0 beim SC Wiedenbrück.