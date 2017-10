Am 11. Spieltag der Oberliga Niederrhein siegte der VfB Homberg mit 2:1 (1:0) gegen den formschwachen 1. FC Bocholt, der sich weiter im freien Fall befindet.

Die Wiedergutmachung für das Aus im Niederrheinpokal-Achtelfinale unter der Woche beim Landesligisten SV Scherpenberg (7:8 n.E.) ist also gelungen. In Sachen Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt zeigte sich die Mannschaft von Stefan Janßen im Gegensatz zu Mittwoch stark verbessert. Ferdi Acar traf souverän aus elf Metern und brachte den VfB nach 15 Minuten mit 1:0 in Führung.

Die 485 Zuschauer sahen bei spätsommerlichen Temperaturen eine insgesamt chancenarme und ausgeglichene erste Hälfte mit vielen Halbchancen auf beiden Seiten. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel hitziger. Justin Bock brachte Homberg nach starker Vorarbeit von Julien Rybacki eine Viertelstunde vor Schluss mit 2:0 in Führung. Der vermeintlichen Vorentscheidung konterte Ex-Uerdingen-Stürmer Philipp Goris mit seinem Anschlusstreffer nur zwei Minuten später. Das direkte Anschlusstor konnte trotz einer intensiven Schlussphase das Ruder der Bocholter jedoch am Ende nicht mehr herumreißen.

Jara-Frust über nicht gegebenen Elfmeter

Sichtlich unzufrieden äußerte sich Bocholt-Trainer Manuel Jara nach dem sechsten sieglosen Spiel in Folge. Der 45-Jährige musste die gesamte Partie über auffällig viele Fehlpässe seiner Mannchaft mit ansehen. Mit zwei unterschiedlich bewerteten Entscheidungen von Schiedsrichter Tim Pelzer in jeweils der gleichen Situation war der Trainer nach der Partie nicht einverstanden. „Erst legt der Schiedsrichter einen Elfmeter für uns aus dem Sechzehner raus und für Homberg gibt er ihn. Das konterkariert dann natürlich unseren Matchplan“, ärgert sich Jara, dessen Team aktuell häufig das nötige Glück fehlt. „Man merkt dann auch, wo wir stehen. Ich kann da nur sagen: Willkommen im Abstiegskampf“, stellt der Trainer klar.

Homberg-Trainer Stefan Janßen war nach dem verdienten Sieg und dem Sprung auf Tabellenplatz fünf unglaublich stolz auf seine Mannschaft. „Was die Jungs nach dem dramatischen und negativen Pokalaus abgerissen haben, war richtig gut. Durch ihre aufopferungsvolle Spielweise hat sich die Mannschaft den Sieg absolut verdient“, freut sich Janßen, der einen klaren Matchplan hatte: „Laufen, rennen und kämpfen standen im Vordergrund.“

Einzig die liegengelassenen Konterchancen auf das 3:1 waren für Stefan Janßen ein Grund zur Kritik mit Blick auf die kommende Aufgabe beim VfB Hilden. Der 1. FC Bocholt empfängt am kommenden Sonntag die Sportfreunde Baumberg.