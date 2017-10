Durch ein 5:3 holt sich die Zweitvertretung von Blau-Weiß Mintard zu Hause drei Punkte.

Der Gast Preußen Eiberg hat das Nachsehen. Preußen Eiberg war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Preußen Eiberg startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Warsama und Ollig liefen diesmal Aretz und Naber auf. Die 50 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Florian Juchniewski brachte Blau-Weiß Mintard II bereits in der siebten Minute in Front. Eiberg zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Tim Hitzegrad mit dem Ausgleich zurück. In der 24. Minute erzielte Thomas Hildebrandt das 2:1 für Mintard. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Juchniewski seinen zweiten Treffer nachlegte (40.). Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Zum Seitenwechsel ersetzte Benjamin Ollig von Preußen Eiberg seinen Teamkameraden Alexander Schulz. Mit dem 4:1 für Blau-Weiß Mintard II von Nico Busch hatte das Spiel seinen Sieger in der 68. Minute eigentlich schon gefunden. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 74. Minute machte Hitzegrad zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Mintard war jedoch weiterhin groß. Für ruhige Verhältnisse sorgte Tobias Peschel, als er das 5:2 für Blau-Weiß Mintard II besorgte (76.). Kurz vor Ultimo war noch Marcel Hofmann zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Eiberg verantwortlich (90.). Schlussendlich verbuchte Mintard gegen Preußen Eiberg einen überzeugenden Heimerfolg.

Blau-Weiß Mintard II macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position sieben.

Die Abwehrprobleme von Eiberg bleiben akut, sodass der Gast weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die formschwache Abwehr, die bis dato 33 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Preußen Eiberg in dieser Saison. Zuletzt war bei Eiberg der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet. Die Preußen musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Eiberger insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Als Nächstes steht für Mintard eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (12:30 Uhr) geht es gegen die Reserve der SF Niederwenigern. Preußen Eiberg empfängt – ebenfalls am Sonntag – die VfL Sportfreunde 07.