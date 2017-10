Durch ein 3:0 gegen Freisenbruch holten sich die VfL Sportfreunde 07 zu Hause drei Punkte in der Essener Kreisliga A2.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen beim Gastgeber diesmal Greim, Krampf und Bauschulte für Totzek, Sakowitz und Jorczenink auf. Der TC Freisenbruch setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

33 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die 07er schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Marvin Schröder zum 1:0. Fabian Spaetling nutzte die Chance für die VfL Sportfreunde 07 und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Eigentlich war Freisenbruch schon geschlagen, als Malte Bauschulte das Leder zum 0:3 über die Linie beförderte (49.). In der 61. Minute stellte der Gast personell um: Per Doppelwechsel kamen Elias Windscheid und Quendrim Kuci auf den Platz und ersetzten Maurice Verfürden und Dirk Wipfler. Letztlich fuhr die 07er einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch die drei Punkte verbessert sich die Sportfreunde im Tableau auf die zehnte Position. Die VfL Sportfreunde 07 beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. Die 07er bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Nach neun absolvierten Begegnungen nimmt der TC Freisenbruch den siebten Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Aufsteiger, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Am nächsten Sonntag reist die VfL Sportfreunde 07 zu Preußen Eiberg, zeitgleich empfängt Freisenbruch die Essener SG 99/06.