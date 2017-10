0:3 (0:1) musste sich die SG Wattenscheid im Heimspiel gegen den SC Verl geschlagen geben. Für Trainer Farat Toku war der Schiedsrichter daran nicht ganz unbeteiligt.

Wer Farat Toku kennt, der dürfte wissen, dass der Trainer der SG Wattenscheid kein Typ ist, der schnell aus seiner Haut fährt. Und auch nach der 0:3-Niederlage gegen SC Verl blieb der 37-Jährige ganz ruhig, als er auf der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Spiel Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Lukas Sauer übte.

Er sei eigentlich eher “selten einer, der etwas gegen den Schiedsrichter sagt”, begann Toku, seine Sicht auf die Entscheidungen des Spielleiters zu schildern. “Ich glaube, dass der Schiedsrichter kein Regionalliga-taugliches Spiel gemacht hat. Das muss man ganz klar sagen”, fuhr der SGW-Trainer fort.

Die Szenen, auf die Toku damit anspielen dürfte, waren spielentscheidend: Nachdem sich die Luft an der Wattenscheider Lohrheide schon zuvor durch immer wieder auftretende, kleinere und größere Foulspiele aufheizte, eskalierte das Geschehen schließlich, nachdem der im Anschluss verletzt ausgewechselte Nico Buckmaier am Mittelkreis von den Beinen geholt wurde (24.). Es kam zur Rudelbildung, bei der Schiri Sauer große Schwierigkeiten hatte, die Situation zu beruhigen.

Die nächste knifflige Situation ließ nicht lange auf sich warten, denn schon zehn Minuten später stand Sauer erneut im Mittelpunkt des Geschehens: Dafür, dass der zuvor bereits verwarnte Demir Tumbul einen Verler Freistoß verzögerte, indem er dessen Ausführung blockierte, stellte ihn der Schiedsrichter vom Platz.

Toku: "Schiedsrichter war entscheidend"

Und auch nach dem Platzverweis blieb das Duell der Bochumer gegen die Ostwestfalen eine hitzige Angelegenheit. Ruhe hingegen wollte bei all den Unterbrechungen und daraus folgenden Diskussionen auf dem Platz nur selten einkehren. Im Anschluss an das Spiel warf Toku dem Schiedsrichter vor, keine Kontrolle über das Geschehen gehabt zu haben: “Er hat das Spiel von Anfang an nicht im Griff gehabt. Man muss sagen, dass der Schiedsrichter heute einfach auch entscheidend war.”

Die Komplette Schuld an der Niederlage will der SG09-Trainer aber nicht beim Schiedsrichter suchen: “Verl hat eine gute Leistung abgeliefert, das sollte man auch hervorheben.”