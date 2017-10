In einem spektakulären Derby in der B-Jugend-Bundesliga-West trennten sich Schalke und Dortmund 4:4 (1:0). Youssouffa Moukoko war der entscheidende Mann.

Dieses Spiel erhitzte die Gemüter. Nach dem Abpfiff des U17-Derbys zwischen Dortmund und Schalke gab es kleine Rangeleien und Tumulte. Einzelne Wortfetzen flogen über das Feld und von den Zuschauerplätzen. „Was ist mit dir?“, schallte es beispielsweise auf den Rasenplatz der Gesamtschule Ückendorf. Zuvor hatte die B-Jugend von Borussia Dortmund fünf Minuten vor Schluss einen 1:4-Rückstand noch in ein 4:4-Unentschieden gedreht. Der Zwölfjährige Youssouffa Moukoko machte dabei wieder einmal den Unterschied aus und traf dreifach gegen den Erzrivalen.

Der Deutsch-Kameruner besorgte in der 57. Minute zunächst den 2:1-Anschlusstreffer. Bis dahin tat er sich aber wie die gesamte Dortmunder Offensive extrem schwer gegen das Schalker Abwehrbollwerk. Nachdem die Jungs vom S04 dann zehn Minuten vor dem Ende sogar auf 4:1 stellten, gingen die Köpfe der Elf von Sebastian Geppert nach unten. Doch Youssouffa Moukoko verwandelte einen Foulelfmeter und gab seiner Mannschaft neuen Mut. Nur wenige Minuten später traf er zum dritten Mal in diesem Spiel. Und spätestens da war der Glaube an das kleine Wunder zurück. Der eingewechselte Ware Pakia setzte dem Spektakel die Krone auf und köpfte zum 4:4-Unentschieden ein. Extase beim BVB - Tristesse beim FC Schalke.

Fahrenhorst will Fehler klar analysieren

Lautstark wie die Sirenen eines Feuerwehrwagens und überfallartig hatte Borussia Dortmund losgelegt. Doch die Elf von Trainer Frank Fahrenhorst hatte das geahnt: „Wir haben heute vieles richtig gemacht, aber das Spiel dann in den letzten Minuten aus der Hand gegeben.“ Man habe gewusst, dass Dortmund keine andere Spielweise „außer Standards und lange Bälle“ haben würde. Dennoch schafften es die Jungs des Ex-Profis nicht, den Vorsprung über die Zeit zu retten: „Das werden wir knallhart analysieren.“

Sein Trainerkollege Geppert sprach nach der Partie von einem glücklichen Punkt: „Dass es heute so läuft, ist natürlich der Wahnsinn - hätte ich auch nicht mit gerechnet.“ Trotzdem habe seine Mannschaft nie aufgegeben und immer an sich geglaubt. Von seinem Torjäger Moukoko sprach Geppert in den höchsten Tönen: „Ich freue mich für ihn, er macht das sehr stark. Er hat jetzt 20 Tore gemacht, mehr muss man dazu nicht sagen.“ Durch den Punktgewinn bleibt der BVB mit zwei Zählern Vorsprung auf Schalke an der Spitze der B-Jugend-Bundesliga-West.