Wattenscheid-Trainer Farat Toku mahnt vor dem Heimspiel im Lohrheidestadion gegen den SC Verl Geduld an. Die Gäste setzen auf Konter.

Die SG 09 hat sich mit großen Schritten aus dem Tabellenkeller befreit. Aus den letzten vier Spielen holten die Wattenscheider drei Siege mit einer Tordifferenz von 11:1 und haben damit auch längst ihre Torkrise überwunden. Vor dem Heimspiel gegen den SC Verl am Samstag (14 Uhr, Lohrheidestadion) ist Trainer Farat Toku bemüht, dass niemand abhebt: „Von der Vergangenheit können wir uns nichts kaufen. Wir dürfen nie satt sein und müssen immer weitermachen. Verl wird ein ganz anderes Spiel.“

Zuletzt hatte sich Toku gefreut, mit Gladbach II auf eine Mannschaft zu treffen, „die gerne Fußball spielt“. So ergaben sich für die Wattenscheider auch Räume, die sie beim 4:0 perfekt nutzten. Verl hingegen ist eher dafür bekannt, kompakt zu stehen und auf Konter zu setzen. „Wir treffen auf eine sehr disziplinierte Mannschaft und müssen auf der Hut sein. Wir werden am Samstag Geduld brauchen. Niemand sollte erwarten, dass wir wieder 4:0 gewinnen“, sagt Toku, der auch den Pokalauftritt der Verler am Mittwoch gegen Hordel gesehen hat.

Da ist der Regionalligist beim Westfalenligisten an der Hordeler Heide im Achtelfinale im Elfmeterschießen gescheitert. Toku will das nicht zu hoch bewerten: „Für mich hat das keine Bedeutung. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, und Verl ist auch nicht komplett mit der ersten Elf angetreten.“ In der Liga ist Verl seit fünf Spielen ungeschlagen und hat dabei nur zwei Gegentore kassiert. Dadurch haben sich die Ostwestfalen von dem letzten auf den 14. Platz vorgearbeitet.

Die SG 09 steht mit vier Zählern mehr auf Rang zehn. Den Zwischenspurt, den die Wattenscheider hingelegt haben, wollen sie fortsetzen. Toku: „In der Tabelle stehen alle noch eng zusammen, wir wollen an die letzten Leistungen anknüpfen. Aber jedes Spiel ist wichtig für uns, deswegen wollen wir gar nicht zu sehr auf die Tabelle schauen, sondern uns nur auf dieses Spiel konzentrieren.“ Nicht mit dabei sind Jeffrey Obst (gesperrt) und Felix Clever (verletzt).