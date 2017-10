Drei Punkte gingen am Mittwoch aufs Konto des Oberligisten SC Düsseldorf-West.

Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen Ratingen 04/19 durch. Ratingen 04/19 war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Ratingen mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Cakici und Wollert für Penan und Özbayrak. Auch Düsseldorf-West baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Zieba und Bobyrew anstatt Ordelheide und Hobson-Mc Veigh.

Jack James Hobson-Mc Veigh brachte den SC West in der 19. Minute nach vorn. In der 41. Minute verwandelte Simon Deuß einen Elfmeter zum 2:0 für den SC Düsseldorf-West. Bis Schiedsrichter Hendrik Heuvens den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Anstelle von Ole Päffgen war nach Wiederbeginn Timo Krampe für Ratingen 04/19 im Spiel. Vor 80 Besuchern gelang Ismail Cakici in der 82. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gastgeber. Mit dem 3:1 sicherte Deuß Düsseldorf-West nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Letzten Endes holte die Düsseldorfer gegen Ratingen drei Zähler.

Trotz der Niederlage behält Ratingen 04/19 den elften Tabellenplatz. Durch die drei Punkte gegen Ratingen 04/19 verbessert sich der SC West auf Platz drei.