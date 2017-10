Der VfL Bochum suspendierte überraschend Kapitän Felix Bastians. Er sei seiner Vorbildrolle nicht gerecht geworden. Wir kennen die Hintergründe.

Paukenschlag beim Fußball-Zweitligisten VfL Bochum am Montagmittag: Die Bochumer beurlaubten Trainer Ismail Atalan und suspendierten Kapitän Felix Bastians für zwei Wochen. Für die Suspendierung wählte Sportvorstand Christian Hochstätter in einer Pressemitteilung diese Begründung: "Er ist als Kapitän seiner Vorbildrolle, gerade dem Trainerteam gegenüber, nicht gerecht geworden."

Auch deshalb ähnelt das Engagement von Felix Bastians beim VfL einer Achterbahnfahrt. Sportlich ohne Fehl und Tadel, pendelt der Innenverteidiger in den Augen der Verantwortlichen zwischen Führungskraft und Bösewicht. Kürzlich hatte Bastians den Fairplay-Preis erhalten und war von Hochstätter für seine Ehrlichkeit nach einer strittigen Szene in Darmstadt gelobt worden: „Das zeigt seinen Gerechtigkeitssinn.“ Nur kurze Zeit später folgt die Suspendierung.

Die Hintergründe

Hintergrund dürfte eine erboste, wohl überzogene Bemerkung Bastians' am siebten Spieltag in Nürnberg gewesen sein, als man dem Allergiker das falsche Essen serviert hatte und er daraufhin ausfiel. Der 29-Jährige entschuldigte sich für seine Wortwahl, die nicht gegen den Trainer gerichtet war. Später, so heißt es, sei ihm von Hochstätter eine Geldstrafe angedroht worden, die er nicht akzeptierte. Dann war Ruhe – bis zur Suspendierung.

Übrigens: Christian Hochstätter junior, seit geraumer Zeit als Praktikant Teambetreuer beim VfL, soll dort seine Tätigkeit überraschend beendet haben.