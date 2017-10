Am Sonntag verbuchte der VfB Homberg einen 2:0-Erfolg gegen den 1.

FC Monheim. 1. FC Monheim war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei Monheim diesmal Lekic, Rozic, Lehnert, Kultscher und Atar für Karachristos, Nosel, Agrusa, Semper und Gergery auf. Homberg setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

Die 200 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Dennis Wibbe brachte den VfB bereits in der siebten Minute in Front. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Bis zur ersten personellen Änderung, als Justin Bock Nico Kuipers ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (61.). In der 68. Minute brachte Bock das Netz für den VfB Homberg zum Zappeln. Als Schiedsrichter Maik Henkies die Begegnung beim Stand von 2:0 letztlich abpfiff, hatte der Gast die drei Zähler unter Dach und Fach.

Der FCM rutscht mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. In den letzten fünf Partien ließ der Gastgeber zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Vorne effektiv, hinten sattelfest – der Sieg gegen den Aufsteiger hält Homberg auch in der Tabelle gut im Rennen. Nächster Prüfstein für den 1. FC Monheim ist am Samstag, den 14.10.2017 (16:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage die Sportfreunde Baumberg. Einen Tag später (15:00 Uhr) misst sich der VfB mit dem 1. FC Bocholt.