VfL Repelen war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim VfL Repelen Alemdar, Maciejewski und Etuk für Bojic, Becker und Celik aufliefen, starteten beim SV Burgaltendorf Sous und Soltani statt Naoumov und Anwar.

Kurz nach Spielbeginn schockte Sam Soltani Repelen und traf für Burgaltendorf im Doppelpack (8./10 ). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Eigentlich war der VfL schon geschlagen, als Nils Klima das Leder zum 0:3 über die Linie beförderte (53.). Letztlich fuhr der SV Burgaltendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war. Der Gast gewann klar gegen den VfL Repelen.

Repelen hat auch nach der Pleite die 14. Tabellenposition inne. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen Burgaltendorf kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der SV Burgaltendorf macht in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem fünften Platz. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den Aufsteiger, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Die Saisonbilanz von Burgaltendorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte die Burgaltendorfer lediglich drei Niederlagen ein. Während der VfL am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) beim FC Kray gastiert, duelliert sich der SV Burgaltendorf am gleichen Tag mit dem SV Schwafheim.