Ein einseitiges Torfestival lieferten der Heisinger SV und der SV Leithe mit dem Endstand von 6:0.

Heising ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Der Gastgeber nahm in der Startelf vier Veränderungen vor und begann die Partie mit Robert, Schütt, Behrendt und Penders statt Mackowski, Kröhnert, Nadolny und Dzierzon. Auch Leithe tauschte auf fünf Positionen. Dort standen Kaliski, Farhat, Baran, Still und Eberhardt für Hanke, Rosefort, Ogrodowczyk, Klotz und Demiri in der Startformation.

Mario Schütt nutzte die Chance für den HSV und beförderte in der dritten Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Nico Jung vom Heisinger SV den Platz. Für ihn spielte Torben Schmidt weiter (53.). Marvin Warnaß trug sich in der 69. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 3:0 für Heising von Schütt hatte das Spiel seinen Sieger in der 71. Minute eigentlich schon gefunden. Der vierte Streich des Tabellenprimus war Yannick Kowald vorbehalten (76.). Niklas Nadolny, der von der Bank für Phillip Niclas Hußmann kam, sollte für neue Impulse beim HSV sorgen (77.). Nadolny überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 für den Heisinger SV (84.). Schütt stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Heising sicher (88.). Am Ende kam die Heisinger gegen den SVL zu einem verdienten Sieg.

Dem HSV ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den SV Leithe verbuchte man bereits den siebten Saisonsieg. Der Heisinger SV präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Heising.

In der Defensivabteilung von Leithe knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Mit 28 Toren fing sich der Gast die meisten Gegentore in der Kreisliga A Essen – Gruppe 2. Die Leither ist nach sieben sieglosen Begegnungen am Stück weiter auf der Erfolgssuche, während der HSV mit insgesamt 21 Punkten in angenehmeren Gefilden heimisch ist. Am nächsten Sonntag reist der Heisinger SV zu SC Werden-Heidhausen, zeitgleich empfängt der SVL die Zweitvertretung des SV Burgaltendorf.