ManCity-Jungstar Leroy Sané ist ligaweit der schnellste Spieler seit Beginn der Aufzeichnungen. Damit könnte er nun sogar eine Wette annehmen.

Schnell, schneller, Sané: Der deutsche Nationalspieler und ehemalige Schalker hat in der englischen Premier League erstmals einen Rekord gebrochen. Der 21-Jährige von Manchester City ist am Wochenende beim 1:0-Sieg über den FC Chelsea bei einem Sprint mit 35,47 km/h erwischt worden. Diese Statistik wird zwar erst seit 2014 auf der Britischen Insel erfasst, noch nie war allerdings jemand so rasant unterwegs wie Leroy Sané.

Bisheriger Rekordhalter war der englische Nationalspieler Jamie Vardy in Leicester Citys Meisterschaftssaison 2015/2016. Britische Journalisten haben ausgerechnet, dass sich Sané sogar für das Halbfinale des olympischen 100-Meter-Sprints in Rio qualifizieren hätte, sofern er dieses Tempo über die volle Distanz halten könnte. Manchesters Flügelspieler übertrifft mit den 35,47 km/h auch die ehemaligen Kollegen in der Bundesliga. In der vergangenen Saison lief kein Profi so schnell wie Leverkusens Karim Bellarabi: Bei ihm wurden im Sprint 35,27 km/h gemessen. Insgesamt sind fünf weitere Spieler mit mehr als 35 Sachen unterwegs gewesen: Marcel Heller (Darmstadt/jetzt Augsburg) 35,16, Nico Schulz (Borussia Mönchengladbach) 35,11, Kevin Vogt (TSG Hoffenheim) 35,09, Mathew Leckie (FC Ingolstadt/jetzt Hertha BSC) 35,04 und Kingsley Coman (FC Bayern) 35,00.

Macher von "Fifa 18" stuften Walker langsamer ein als Sané und Sterling

Leroy Sané könnte mit der Gewissheit, dass bislang kein Spieler in der Premier League schneller unterwegs war als er, ganz entspannt eine Wette seines Teamkollegen Kyle Walker annehmen. Der City-Abwehrspieler hatte nämlich in der vergangenen Woche seine offensiveren Kollegen Sané und Raheem Sterling zu einem Wettrennen herausgefordert.

Die Macher des Konsolenspiels Fifa 18 hatten Innenverteidiger Walker langsamer eingestuft als die beiden Mitspieler auf den Flügeln. Das wollte der Nationalspieler, dessen gemessenen 35,23 km/h immer noch die elftschnellste Zeit der Premier League sind (und der damit offiziell schneller als Sterling/35,04 km/h ist), natürlich nicht auf sich sitzen lassen und bot an: „Lass uns einen 100-Meter-Lauf für einen guten Zweck machen. Kein Problem. Nur wir drei – und ich garantiere, ich gewinne.“ Leroy Sané hätte das Zeug, dies zu widerlegen.