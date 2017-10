Nachdem die U23 des FC Schalke 04 den ersten Heimsieg in der Oberliga-Westfalen einfahren konnte, sind Gerald Asamoah und Trainer Onur Cinel zufrieden.

"Es tut richtig gut zu gewinnen. Vor allem dann, wenn man auch die bessere Mannschaft war", freute sich Schalkes Trainer Onur Cinel nach dem 3:1 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Gütersloh. Er fügte an: "Gegen so harte und nicklige Gegner haben wir zuletzt nur unentschieden gespielt. Es ist wichtig, dass wir so ein Duell jetzt mal für uns entscheiden konnten."

Seine Mannschaft kam gut in die Partie und ging durch Patryk Dragon früh in Führung (8.). Nachdem die Gäste durch Denis Wieszolek überraschend zum Ausgleich kamen (12.), wurden die Knappen wieder aktiver. "Es war mit Sicherheit nicht unser bestes Spiel, aber eins der Reiferen", sagte Cinel, der seine Spieler vor allem für den Zusammenhalt lobte.

Die Jungs haben vor dem Abschluss zu viel nachgedacht. Ich hoffe, dass sie das irgendwann ablegen können Gerald Asamoah (FC Schalke 04)

Auch bei einem Sieg gibt es meistens etwas zu verbessern. So auch beim FC Schalke II, denn die Cinel-Elf war vor dem Tor oft zu unkonzentriert und ließ viele hochkarätige Chancen liegen. "Die Jungs haben vor dem Abschluss zu viel nachgedacht. Ich hoffe, dass sie das irgendwann ablegen können", erklärte Teammanager Gerald Asamoah, der weiß, wie es vor dem Tor funktionieren muss.

Aber auch der Ex-Profi ist mit dem Auftritt der U23 zufrieden. "Es ist wichtig, dass wir mal wieder gewonnen haben. Wir haben die Qualität in der Mannschaft", sagte Asamoah, der sich freute, dass es nach einem holprigen Start jetzt den Durchbruch gab. Sein Zusatz: "Auf den Jungs lastet der Druck, dass jede Mannschaft gegen Schalke gewinnen will. Wenn sie das verstehen, dann werden wir auch weiterhin unsere Spiele gewinnen."

Das nächste Spiel steht für die U23 des FC Schalke 04 am 08.10. um 15 Uhr an. Dann geht es auswärts beim 1. FC Kaan-Marienborn ran, der mit 19 Punkten auf Platz zwei steht.