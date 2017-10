Holzwickeder SC erteilte der SG Finnentrop/Bamenohl eine Lehrstunde und gewann schließlich mit 5:0.

Holzwickeder SC setzte sich standesgemäß gegen Finnentrop/Bamenohl durch.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Gastgeber Schröder und Entrup für Strotmann und Entrup aufliefen, starteten bei Holzwickede Üstün, Hibbeln und Hahne statt Mihajlovic, Schultze-Adler und Schmerbeck.

Die 250 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Nico Berghorst brachte den HSC bereits in der siebten Minute in Front. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Sebastian Hahne das 2:0 nach (40.). Tobias Wittchen brachte Holzwickeder SC in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (44.). Die beiden Mannschaften verabschiedeten sich schließlich mit der deutlichen Führung für den Gast in die Pause. Anstelle von Moritz Stange war nach Wiederbeginn Marco Entrup für die SG im Spiel. Nils Hoppe, der von der Bank für Hahne kam, sollte für neue Impulse bei Holzwickede sorgen (75.). Mit dem 4:0 für den Spitzenreiter von Hoppe hatte das Spiel seinen Sieger in der 79. Minute eigentlich schon gefunden. Robin Schultze stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für den HSC sicher (83.). Am Ende fuhr die Holzwickeder einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Holzwickeder SC bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man die SG Finnentrop/Bamenohl in Grund und Boden spielte.

Finnentrop/Bamenohl verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden. Der Aufsteiger musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Spielgemeinschaft insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Holzwickede – die SG bleibt weiter unten drin. Die Hintermannschaft der SG Finnentrop/Bamenohl steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 22 Gegentore kassierte Finnentrop/Bamenohl im Laufe der bisherigen Saison.

Die Saisonbilanz des HSC sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und einem Unentschieden büßte Holzwickeder SC lediglich eine Niederlage ein. Holzwickede führt nach dem Sieg nun das Feld der Verbandsliga Westfalen 2 an. Die Defensive des HSC (sieben Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Verbandsliga Westfalen 2 zu bieten hat. Am Sonntag muss die SG beim SV Brackel ran, zeitgleich wird Holzwickeder SC von TuS 05 Sinsen in Empfang genommen.