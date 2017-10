Erfolglos ging der Auswärtstermin der TuS Eichlinghofen bei Westfalia Huckarde über die Bühne.

Eichlinghofen verlor das Match mit 1:3.

Im Vergleich zum letzten Ligaspiel standen bei Westfalia Huckarde fünf neue Spieler in der Startelf. Gökcek, Brezing, Münzberger, Leggett und Middelmann ersetzten Meschede, Land, Philipp, Sladek und Middeldorf. 250 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Huckarde schlägt – bejubelten in der 18. Minute den Treffer von Tim Babosek zum 1:0. Aus der Ruhe ließ die TuS Eichlinghofen sich nicht bringen. Deniz Bozkurt erzielte wenig später den Ausgleich (24.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Paul Koch in der 30. Minute. Zur Pause behielt die Westfalia die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Alkan Atalay von Eichlinghofen seinen Teamkameraden Tim Marquardt. Pierre Guthmann verwandelte in der 67. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Westfalia Huckarde auf 3:1 aus. Bei einem Doppelwechsel in der 82. Minute lösten Simon Desire Mbarga Eboulou und Slava Justus die Teamkollegen Koch und Steven Middelmann auf dem Feld ab. Am Ende stand Huckarde als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

In den letzten fünf Spielen war für die Westfalia noch Luft nach oben. Sieben von 15 möglichen Zählern sammelte die Huckarder ein. Durch die drei Punkte verbessert sich Westfalia Huckarde im Tableau auf die neunte Position.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für die TuS Eichlinghofen, sodass man lediglich sieben Punkte holte. Durch diese Niederlage fällt Eichlinghofen in der Tabelle auf Platz sieben. Nächster Prüfstein für Huckarde ist die SuS Waltrop auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Die TuS Eichlinghofen misst sich zur selben Zeit mit dem FC Hillerheide.