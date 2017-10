Mit der 1:2-Niederlage gegen den SC Weitmar 45 verliert die DJK Wattenscheid auch den Platz an der Sonne.

Den großen Hurra-Stil ließ Weitmar vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

Während der Gastgeber auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Wattenscheid Kokoschka, Sari und Wolf statt Staniszewski, Maxellon und Farris. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SC Weitmar 45 schlägt – bejubelten in der 14. Minute den Treffer von Dennis Berg zum 1:0. Die DJK Wattenscheid glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Weitmar in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Markus Maxellon von Wattenscheid seinen Teamkameraden Maurice Szcesny. Berg schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (70.). Rene Löhr beförderte das Leder zum 1:2 der DJK Wattenscheid in die Maschen (73.). Am Ende verbuchte der SC Weitmar 45 gegen Wattenscheid einen Sieg.

Seit fünf Begegnungen hat Weitmar das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Die Saison des Ligaprimus verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat die Weitmarer nun schon sechs Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst eine Niederlage setzte. Der SC Weitmar 45 ist nach dem Erfolg gegen die DJK Wattenscheid neuer Primus der Bezirksliga Westfalen 10.

Die gute Bilanz von Wattenscheid hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher fünf Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Der Angriff des Aufsteigers wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 28-mal zu. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist Weitmar zur TuS Heven, gleichzeitig begrüßt die DJK Wattenscheid den FC Altenbochum auf heimischer Anlage.