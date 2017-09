Die SG Wattenscheid 09 hat sich durch das 4:1 gegen Westfalia Rhynern Luft im Tabellenkeller verschafft. Somit kann zumindest auf sportlicher Ebene ein Erfolg gefeiert werden.

Kapitän Nico Buckmaier (24) war die Freude über den wichtigen Sieg deutlich anzusehen: „Das waren sehr interessante Bedingungen heute. Es ist viel passiert, die paar Zuschauer die hier waren, haben viel geboten bekommen. Am Ende war das 4:1 aber mehr als verdient.“

Vor allem die Chancenverwertung konnte sich sehen lassen. „Das frühe Tor hat Rückenwind gegeben, das hatten wir in dieser Saison noch nicht so oft. Das gibt natürlich Selbstvertrauen. Die Chancenausbeute war zwar auch gegen Rhynern nicht optimal, aber wenn man vier Dinger macht, dann kann man zufrieden sein“, erklärte Buckmaier die Unterschiede im Gegensatz zu den Vorwochen.

Dass die Wattenscheider Mannschaft derzeit überhaupt imstande ist solche Leistungen abzurufen, gebührt großen Respekt. Schließlich ist es seit Monaten hinter den Kulissen unruhig, was auch die Hauptversammlung unter der Woche, bei der wieder keine neue Führung gefunden wurde, gezeigt hat. Das ist laut Buckmaier, dessen Vater "Ede" Buckmaier auch schon in der Lohrheide die Fußballschuhe schnürte, auch in der Mannschaft mehr und mehr ein Thema: „Es war die letzten Wochen schon schwierig, weil wir als Mannschaft nicht wirklich einen Ansprechpartner haben. Auf der Hauptversammlung war es turbulent, das war aber auch ein bisschen abzusehen. Wir hoffen, dass sich jetzt ein Gremium findet, was auch in der Breite gut aufgestellt ist und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt werden kann.“

Wir warten im zweiten Monat schon wieder auf Geld und sind schon wieder zwei Wochen hinten dran mit dem zweiten Monatsgehalt Nico Buckmaier

Dabei müssen die Spieler derzeit unter ungünstigen Bedingungen spielen, was auch Buckmaier nach der Partie gegen Rhynern so auf den Punkt brachte. „Für uns als Mannschaft ist es natürlich überragend. Wir warten im zweiten Monat schon wieder auf Geld und sind schon wieder zwei Wochen hinten dran mit dem zweiten Monatsgehalt. Dass die Jungs immer noch weiter so zum Training kommen und den Ehrgeiz und den Willen zeigen spricht für den Charakter der Mannschaft. Davor, dass wir den Sieg geholt haben, vor allem nach Donnerstag, wo immer noch nicht ganz klar ist, wie es weitergeht, kann man nur den Hut ziehen. Wir bedanken uns bei jedem Fan, der weiterhin hier hin kommt und uns unterstützt.“

Im Bezug auf die Gehälter verwirrte den Wattenscheider Kapitän vor allem die Ankündigung von Aufsichtsratschef Reinhard Mokanski auf der Hauptversammlung, dass die Spieler zwei Tage später das Geld auf dem Konto haben werden: „Jeder der nach Wattenscheid kommt weiß, dass es hier Probleme geben kann. Dass es jetzt schon im zweiten Monat so weit ist, hat uns natürlich auch gewundert. Wenn man dann donnerstags zu hören bekommt, dass wir in ein oder zwei Tage später unser Geld bekommen, ist es schon kurios. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand Samstag bei der Sparkasse arbeitet und am Sonntag war bei mir auch noch nie Geld drauf. Wir warten ab, ob es Montag da ist, dann wurde wenigstens Wort gehalten. Wenn nicht, dann müssen wir mal sehen, wo die Probleme liegen. Wir hoffen aber, dass das Schiff langsam in ruhigeres Fahrwasser gelangt.“