Auf Tore warteten die Zuschauer in der Partie zwischen SC Wiedenbrück und der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf vergeblich.

Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Wiedenbrück mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Zech und Twyrdy für Strickmann und Geisler. Auch die Düsseldorf II baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Wiesner und Majic anstatt Froese und Schijns.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Bei der Fortuna kam zu Beginn der zweiten Hälfte Tim Krafft für Taoufiq Naciri in die Partie. Schließlich pfiff Bastian Börner das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

Der SCW baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Das Remis bringt den Gastgeber in der Tabelle voran. SC Wiedenbrück liegt nun auf Rang drei.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Fortuna Düsseldorf II etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte der Gast. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt die Fortunen in der Tabelle auf Platz sechs. Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt Wiedenbrück bei Westfalia Rhynern an. Der nächste Gegner der Düsseldorf II, zu dem man in zwei Wochen, am 14.10.2017, hinfährt, heißt Wuppertaler SV.