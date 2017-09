Borussia Mönchengladbach trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen Preußen Münster davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Mönchengladbach vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel hatte der Gast für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:1.

In der Startformation setzte BMG auf frisches Blut und brachte mit Rubaszewski, Cakmak und Adigo für Caliskan, Siregar und Friebe drei neue Akteure. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer von Furkan Cakmak in der 46. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Als Schiedsrichter Hendrik Duschner die Begegnung schließlich abpfiff, war Münster vor heimischer Kulisse mit 0:1 geschlagen.

Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SCP etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Preußen Münster. Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt Münster den elften Platz in der Tabelle ein.

Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Borussia Mönchengladbach deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist die Fohlen in diesem Ranking auf. An der Abwehr von Mönchengladbach ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst acht Gegentreffer musste die Fohlen-Elf bislang hinnehmen. Gladbach knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte die Gladbacher fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur zwei Niederlagen. BMG behauptet nach dem Erfolg über den SCP den dritten Tabellenplatz.

Der nächste Gegner von Preußen Münster, zu dem man in drei Wochen, am 21.10.2017, hinfährt, heißt Alemannia Aachen. Für Borussia Mönchengladbach geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 14.10.2017 beim 1. FC Köln gastiert.