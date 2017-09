Torhüter Ralf Fährmann und Torschütze Leon Goretzka überzeugen beim 1:1-Unentschieden des FC Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen.

Ralf Fährmann (2): Konnte beim 1:1 durch Bailey nichts machen, weil der Ball von Nastasic abgefälscht wurde. Fährmann musste ständig auf der Hut sein, zeigte einige Paraden auf der Linie und klärte einmal sogar per Kopf außerhalb des Strafraums.



Thilo Kehrer (4): Sah in der 70. Minute ganz alt aus, als Brandt ihn stehen ließ und der Ball anschließend im Tor landete - der Treffer zählte aber wegen Abseits nicht. Hatte einige Wackler.



Naldo (3): Wurde immer wieder in Rangeleien verstrickt, weil die Leverkusener großen Respekt vor seiner Wucht hatten. Mit einem Kopfballaufsetzer hätte er nach einer Ecke trotzdem fast getroffen (37.).

Matija Nastasic (3,5): Der Pechvogel beim Tor zum 1:1, weil er den Schuss von Bailey mit dem Fuß ins eigene Tor lenkte. Sonst aber sicher.



Daniel Caligiuri (4): Hatte defensiv eine kniffelige Aufgabe, weil Brandt über seine Seite stürmte. Nach vorne kam von Caligiuri herzlich wenig.



Weston McKennie (2,5): Spielte mit seinen 19 Jahren wie ein Alter. Tauchte überall im Mittelfeld auf, war ständig in Zweikämpfe verwickelt und schaltete sich auch in die Offensive ein (ein Torschuss aus 22 Metern ging drüber).





Leon Goretzka (2,5): Verwandelte den Freistoß zum 1:0 - eine gelungene Finte, weil Leverkusen mit Naldo oder Oczipka als Schützen gerechnet hatte. War mit großer Präsenz und öffnenden Pässen der Boss im Mittelfeld, vergab aber in der 56. Minute das 2:0.



Bastian Oczipka (3): Fand gegen seinen Ex-Verein eine gute Mischung aus Defensive und Offensive. Sein Distanzschuss in der 24. Minute war gefährlich, seine Hereingabe auf Goretzka kurz vor der Pause führte fast zum 2:0.



Amine Harit (3): Sehr wuselig, sehr engagiert, manchmal etwas unglücklich, aber er holte den Freistoß zum 1:0 heraus. Und stark: In der 25. Minute klärte er am eigenen Strafraum nach einem Leverkusener Konter.



Breel Embolo (3,5): Wurde bei seiner Auswechslung nach 53 Minuten mit großem Applaus verabschiedet. War am Anfang heiß wie Frittenfett, lief den Gegner stark an, hatte insgesamt aber wenig Ballaktionen.



Yevhen Konoplyanka (4): An seinem Geburtstag mit Licht und Schatten. Beste Szene war sein Schuss in der 35. Minute, den Leno mit einer Glanzparade zur Ecke lenkte.



Guido Burgstaller (3) (ab 53.): Nach seiner Einwechslung führte er die Zweikämpfe mit Brachialgewalt. Scheiterte in der 85. Minute an Leno.



Franco Di Santo (ab 83.): Kam für Konoplyanka



Max Meyer (ab 91.): Löste McKennie ab