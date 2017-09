Der ESC Preußen Essen und die SG Essen-Schönebeck trennten sich mit einem 3:3-Unentschieden.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Schönebeck brachte im Vergleich zum letzten Spiel Laktab, Kasem und Schramm für Borchart, Weber und Richter von Beginn an. In der sechsten Minute verwandelte Mahmoud Ibrahim vor 50 Zuschauern einen Elfmeter zum 1:0 für den Gast. Orhan Caliskan traf zum 1:1 zugunsten des ESC Preußen Essen (38.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Zum Seitenwechsel ersetzte Ali Agca von der SGS seinen Teamkameraden Tobias Schramm. Damian Liedtke schoss für Preußen in der 57. Minute das zweite Tor. In der 62. Minute war Ibrahim mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Naoufel Bouazza, der von der Bank für Rizan Kasem kam, sollte für neue Impulse bei der SG Essen-Schönebeck sorgen (77.). Dass die Schönebecker in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Bouazza, der in der 83. Minute zur Stelle war. Schönebeck bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Henning Stock für den Ausgleich sorgte (84.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Carsten Schmitz die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Der ESC Preußen Essen baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Das Remis bringt Preußen in der Tabelle voran. Der ESC Preußen Essen liegt nun auf Rang sieben. Offensiv kann Preußen in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1 kaum jemand das Wasser reichen, was die 15 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die SGS zu besiegen. Die SG Essen-Schönebeck bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Schönebeck drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Trotz eines gewonnenen Punktes fällt die SGS in der Tabelle auf Platz drei. Erfolgsgarant der SG Essen-Schönebeck ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 28 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Während der ESC Preußen Essen am kommenden Sonntag DJK Dellwig empfängt, bekommt es Schönebeck am selben Tag mit dem VFB Essen-Nord zu tun.