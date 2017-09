Die Tgd Essen-West trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen TuRa 86 davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Essen-West vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier.

TuRa startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Kniel und Baumann für Erdmann und Pernau. Auch die Tgd stellte um und begann mit Blondo und Alsancak für Bucuka und Bah. Thiemo Abbdoul Bah, der von der Bank für Issa Hassouni kam, sollte für neue Impulse bei der Tgd Essen-West sorgen (37.). Torlos verabschiedeten sich beide Mannschaften schließlich in die Pause. Bah sicherte Essen-West vor 100 Zuschauern in der 71. Minute das erste Tor. Schlussendlich reklamierte der Gast einen Sieg in der Fremde für sich und wies TuRa 86 in die Schranken.

TuRa musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gastgeber insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Trotz der Niederlage behält TuRa 86 den zwölften Tabellenplatz.

Die drei ergatterten Zähler machen die Tgd bis auf Weiteres zum Primus der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Offensiv kann dem Tabellenprimus in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1 kaum jemand das Wasser reichen, was die 14 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren.

TuRa wartet weiter auf den ersten Dreier auf heimischem Terrain. Nächster Prüfstein für TuRa 86 ist der DJK SG Altenessen auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 15:00). Die Tgd Essen-West misst sich zur selben Zeit mit Türkiyemspor Essen.