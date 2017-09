Der FC Schalke 04 fertigte die SG Unterrath am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab.

Schalke ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Unterrath einen klaren Erfolg.

Während bei S04 diesmal Busemann, Velikoudis und Canpolat für Wolff, Seturski und Lenze begannen, standen bei der SG Unterrath Chaouki, Pfleging, Helfer und Bonvino statt Hodzic, Sesen, Karaca und Schoeps in der Startelf.

Mit einem schnellen Hattrick (17./19./26.) zum 3:0 schockte Rene Biskup Unterrath. Rene Biskup gelang ein Doppelpack (28./42.) und schraubte das Ergebnis auf 5:0 hoch. Gleich drei Wechsel nahm der FC Schalke 04 in der 41. Minute vor. Nick Münch, Malick Thiaw und Biskup verließen das Feld für Gino Leandro Humpert, Yannick Kayma und Mick Gudra. Der SG Unterrath wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper des Gasts bis dahin hinter sich. In der Halbzeitpause veränderte der Aufsteiger die Aufstellung in großem Maße, sodass Niklas Arnold, Maximilian Restle und Ömer-Samet Aydin für Bilal Chaouki, Alessandro Bonvino und Till Pfleging weiterspielten. Bis zum Schlusspfiff durch David-Markus Koj betrieb die Unterrather nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderte eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 5:0 zugunsten von Schalke.

S04 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der Gastgeber fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Die Knappen setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Prunkstück des FC Schalke 04 ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst einen Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert.

Unterrath musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die SG Unterrath insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Durch diese Niederlage fällt Unterrath in der Tabelle auf Platz neun. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der SG Unterrath liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing.

In Fahrt ist Unterrath aktuell beileibe nicht, was eine Bilanz von vier sieglosen Spielen am Stück zweifelsfrei belegt. Bei Schalke dagegen läuft es mit aktuell 16 Zählern wie am Schnürchen. Am Mittwoch muss S04 vor heimischer Kulisse gegen Fortuna Düsseldorf ran. Am Samstag ist die SG Unterrath in der Fremde beim Hombrucher SV gefordert.