Der FC Schalke 04 unterlag bei der TSG Hoffenheim mit 0:2. So haben wir die Schalke-Profis bewertet.

Und hier die Einzelkritik im Überblick:

Ralf Fährmann (3,5): Es war wie so oft: Erst verhinderte der Torwart noch einen Rückstand (gegen Nordtveit, 10.), dann war er beim 1:0 durch Geigers Flachschuss (13.) machtlos. Beim 2:0 trat er am Ball vorbei - das muss er auf seine Kappe nehmen.

Benjamin Stambouli (4): Wieder hinten rechts in der Kette, wurde er vor dem 1:0 von Zuber einfach überspielt. Wenn es schnell ging, hatte er seine Probleme.

Naldo (3,5): Kämpferisch war dem Abwehrchef wieder kein Vorwurf zu machen, aber dennoch wirkte er in den direkten Zweikämpfen diesmal nicht ganz so souverän wie bisher in dieser Saison.

Matija Nastasic (4): Den Schuss von Geiger zum 1:0 hätte er mit etwas mehr Entschlossenheit noch blocken können, aber Nastasic war hier nur die letzte Instanz einer Abwehr, die komplett auf Distanz ging. Auch in anderen Szenen nicht so bissig.

Daniel Caligiuri (3,5): Weckte mit seinem Schuss nach vorhergehendem Solo in der 33. Minute wenigstens etwas die Schalker Lebensgeister. Trieb das Spiel über die rechte Seite an.

Weston McKennie (3): Bildete gemeinsam mit Meyer das Zentrum vor der Abwehr und hatte in der ersten Halbzeit sogar die auffälligeren Szenen im Spiel nach vorne. Ein frecher Kerl, auch wenn er später etwas abbaute.

Max Meyer (3,5): In seiner defensiven Rolle wirkte er zunächst gehemmt und war bemüht, wenig Fehler zu machen. Nach dem Wechsel traute er sich mehr zu, lieferte die Vorarbeit zu Konoplyankas Lattentreffer und schoss einmal selbst vorbei (65.).

Thilo Kehrer (4): Diesmal im linken Mittelfeld - es war seine dritte Position im sechsten Bundesligaspiel. In Halbzeit eins unauffällig, später auch mit dem nötigen Vorwärtsgang.

Amine Harit (3): Schoss in der 19. Minute in Rücklage hoch übers Tor. Nach dem Wechsel aber taute er richtig auf und setzte seine Mitspieler einige Male mit guten Vorlagen in Szene.

Franco Di Santo (5): Verpasste in der 35. Minute eine Konoplyanka-Flanke mit der Fußspitze. Eine bezeichnende Szene, denn auch seine Chance verpasste der Stürmer mal wieder.

Yevhen Konoplyanka (3,5): Hatte in der 49. Minute den Ausgleich auf dem Fuß, schaufelte den Ball per Heber aber aus fünf Metern gegen die Latte. Danach zwar ein Aktivposten, aber eine seiner guten Torchancen hätte er wenigstens nutzen müssen.

Guido Burgstaller (3 - ab 55.): War direkt nach seiner Einwechslung voll da, schoss knapp vorbei. Und in der 82. Minute verpasste er am 2. Pfosten den Ausgleich.

Leon Goretzka (ab 74.): Kam wegen seiner leichten Erkältung erst in der Schlussphase

Breel Embolo (ab 78.): Löste Meyer ab.