Die TV-Sender kommen in dieser Bundesliga-Saison noch nicht so recht in Fahrt.

Während der Eurosport Player an den ersten Spieltagen nicht reibungslos funktionierte (hier die Einzelheiten), gab es am 6. Spieltag bei Sky Probleme bei der Übertragung des Spiels zwischen 1899 Hoffenheim und dem FC Schalke 04. Etwa zwischen der 35. und 43. Minute sahen die Zuschauer wegen technischer Fehler ein „Bild im Bild“. Die Fans ließen ihrem Unmut via Twitter freien Lauf. „Was soll das mit dem Bild“, meckerte ein Nutzer, und ein anderer User scherzte: „Sky hat offenbar gerade das Bild bekommen, was sonst der Schiedsrichter für den Videobeweis hat.“



