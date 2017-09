In der Fußball-Landesliga sind zwar erst sechs Spieltage vorbei, aber trotzdem kann man das Duell am Sonntag zwischen dem VfB Günnigfeld und dem SV Horst 08 als Top-Hit bezeichnen.

Der Tabellenzweite empfängt den Spitzenreiter. Anstoß ist um 15 Uhr an der Martin-Lang-Straße in Wattenscheid.

„Für uns ist das nach dem erfolgreichen Start ein echter Gradmesser, auf den wir uns freuen“, sagt 08-Trainer Jens Grembowietz. „Ich will angesichts des frühen Zeitpunkts in dieser Saison noch nicht von Bauchkribbeln sprechen, aber ein besonderes Spiel ist das schon.“

Seine Horster haben ihre bisherigen sechs Spiele ausnahmslos gewonnen. Sie haben die meisten Treffer in der Staffel 3 erzielt und die wenigsten hinnehmen müssen. Der VfB Günnigfeld patzte nur am 1. Spieltag beim 1:3 gegen Mengede 08/20 auf eigenem Platz, danach blieb auch er stets siegreich.

Nur Marcel Kristen fehlt verletzt

„Sie haben es trotz eines 0:2-Rückstands noch geschafft, mit 3:2 gegen den SV Sodingen zu gewinnen“, betont Jens Grembowietz. „Da steckt unheimlich viel Qualität in der Truppe. Wir sind jedenfalls vor dem Spiel gewarnt.“

Sollten die Horster auch ihr siebtes Spiel in Folge gewinnen, würde sich ihr Vorsprung auf Rang zwei auf sechs Punkte vergrößern. „Es ist menschlich, dass beim Blick auf die Tabelle solche Gedanken kommen“, sagt Jens Grembowietz. „Aber wir sollten uns davon lösen und einfach unser Spiel spielen.“

Sein Trainer-Kollege Alexander Thamm und er können personell aus dem Vollen schöpfen. Zuletzt waren beim Training mehr als 20 Spieler auf dem Platz, auch der lange verletzte André Töppler. Ob der Zugang vom TSV Marl-Hüls bereits im Gipfeltreffen zum Kader gehören wird, bleibt allerdings noch abzuwarten. Nur der am Knie verletzte Marcel Kristen steht nach wie vor nicht zur Verfügung.