Sportlich geht es aufwärts bei der SG Wattenscheid 09. Hinter den Kulissen des Regionalligisten indes geht es längst ums nackte Überleben des Klubs.

Am Donnerstag, 28. September, findet die Mitgliederversammlung statt. Vorsitzende Gabi Vit und ihr Mann Franco Vit (Aufsichtsrat) sind zurückgetreten. Aufsichtsrats-Vorsitzender Reinhard Mokanski sowie die Ratsmitglieder Torsten Biermann und Ewald Fischer hören dann auf. Übrig sind Christian Mose, Dennis von Schamann (Aufsichtsrat) und Ralf Schäfer (Vorstand). Als neuer Kandidat für den Aufsichtsrat – die Vorschlagsfrist lief nun ab – steht laut Mokanski nur Marco Ostermann zur Wahl. Der legt aber Wert darauf, genügend kompetente Mitstreiter an seiner Seite zu wissen, in Rat und Vorstand.

Saison ist nicht solide durchfinanziert

Hierfür laufen aktuell noch Gespräche. Man sei optimistisch, ein Führungsteam zusammenzubekommen, erfuhr die WAZ. Möglich wäre es, bis zu einem Monat nach der Versammlung Gremiumsmitglieder auf einer weiteren, außerordentlichen Mitgliederversammlung zu wählen.

In einer Aufsichtsrats-Sitzung am Donnerstabend präsentierte ein Steuerberater die Bilanz, „so, wie wir uns das vorstellen“, sagte Mokanski. Details nannte er nicht, die Zahlen gibt es bei der Versammlung.

Solide durchfinanziert ist die laufende Saison jedenfalls nicht. Auch das schreckt offenbar viele ab, Verantwortung zu übernehmen. In der Vergangenheit schlossen auch Privatleute wie das Ehepaar Vit immer wieder Lücken. Gelingt es potenziellen neuen Führungskräften der SG Wattenscheid 09 nicht, diese Lücken zu schließen, droht die Insolvenz.