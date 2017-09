Gegen Wegberg-Beeck stimmt bei der SG 09 endlich auch einmal die Chancenverwertung. Drei Treffer sind in dieser Saison absoluter Rekord.

„Wir haben nicht anders gespielt als sonst“, sagte Wattenscheids Trainer Farat Toku nach dem 3:0-Sieg bei Wegberg-Beeck. Und doch war etwas ganz anders als in den vergangenen Spielen: Die SG 09 hat ihre spielerische Überlegenheit diesmal auch ausgenutzt und drei Treffer erzielt. Nach vier Toren aus den letzten fünf Spielen war das ein Riesenschritt.

„Dass wir diesmal die Tore gemacht haben, das hat den Unterschied ausgemacht“, meint Toku: „Die drei Treffer geben uns ein gutes Gefühl, aber vorher war es auch nicht schlecht, denn unsere Leistung hat in den vergangenen Wochen immer gepasst.“

Elfmeter bricht den Bann

Den Bann brach Manuel Glowacz vom Elfmeterpunkt, nachdem Joseph Boyamba im Strafraum von den Beinen geholt worden war. Beim Schuss ins linke Eck ließ Glowacz FC-Torhüter Stefan Zabel keine Chance. Auf der anderen Seite hatte Wattenscheid etwas Glück, als erst ein vermeintlicher Handelfmeter nicht gegeben wurde und kurz vor der Pause Torhüter Edin Sancaktar mit einer Glanztat den Ausgleich verhinderte.

Das Glück hatten die Wattenscheider sich über die vergangenen Wochen verdient, in der zweiten Halbzeit machten sie den Deckel drauf. Beim 2:0 stand wieder Boyamba im Fokus. Nach einem Steilpass von Nico Buckmaier löste sich der quirlige Angreifer von seinem Gegenspieler und behielt vor dem Tor die Nerven. „Endlich waren wir mal effektiv und haben aus unserem vielen Ballbesitz auch etwas rausgeholt“, lobte Toku, dessen Team den Sieg bis zum Ende locker herunterspielte. Letztendlich verwertete Jonas Erwig-Drüppel sogar noch ein Konter zum 3:0.

„Über die 90 Minuten haben wir hochverdient gewonnen“, befand Toku nachher: „Das war auch ein Ausrufezeichen in Richtung des Gegners.“ Dank des Sieges hat die SG 09 den FC Wegberg-Beeck in der Tabelle überholt, steht nun auf Platz 13 – allerdings mit einem Spiel mehr auf dem Konto als die Konkurrenz im Keller.

Am Samstag geht es für Wattenscheid gegen Wiedenbrück weiter, die englische Woche ist für die 09er aber kein Problem, wie Toku sagt: „Alle Teams haben den gleichen Spielplan. Wir sind fit und wollen den positiven Trend fortsetzen.“