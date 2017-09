Nach dem 3:0-Sieg gegen Wegberg-Beeck sieht die sportliche Situation bei der SG Wattenscheid 09 in der Regionalliga West bereits ein wenig besser aus.

Der Gegner von der deutsch-holländischen Grenze war wie die Elf von Wattenscheid-Trainer Farat Toku in guter Verfassung und sogar vier Spiele in Folge ungeschlagen, ehe die SGW diese Serie beendete. Damit überholte der ehemalige Bundesligist den Kontrahenten in der Tabelle und ist nun selbst vier Spiele in Folge ohne Niederlage. Nach dem katastrophalen Saisonstart mit zwei Zählern aus fünf Partien konnten die Wattenscheider in der Regionalliga West nun zumindest vorübergehend die unteren Ränge verlassen.

Ein Gesicht der letzten Wochen ist unter anderem Joseph Boyamba, der nach seinem ersten Saisontreffer gegen Rot-Weiss Essen in der Vorwoche auch gegen Wegberg-Beeck erfolgreich war. Der Neuzugang, der zu Beginn der Spielzeit von der Schalker Reserve an die Lohrheide gewechselt war, steuerte zum 3:0-Erfolg sowohl ein Tor als auch eine Vorlage bei. „Nach meinem ersten Saisontor gegen Rot-Weiss Essen ist bei mir der Knoten geplatzt. Ich habe zuvor einiges an Chancen liegen gelassen, doch die Mitspieler haben immer wieder auf mich eingeredet und mich motiviert“, lobte der Angreifer seine Kollegen.

Die nach den namhaften Abgängen oft in die Kritik geratene Offensive der Wattenscheider möchte der ehemalige Schalke II-Akteur neu beleben. Dabei stört den gelernten Außenspieler auch nicht sein Positionswechsel. „Ich nehme meine neue Rolle gerne an. Ich habe kein Problem damit, den „Neuner“ zu geben“, betonte Boyamba gegenüber RevierSport.

Nach dem verkorksten Saisonstart blickt Boyamba zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben. „Wir haben in den ersten Spielen viel Pech gehabt und viele Torchancen nicht genutzt. In den letzten Spielen haben wir uns dafür jetzt das nötige Selbstvertrauen geholt. Das ist sehr wichtig für uns“, erklärte der 21-jährige Linksfuß und fuhr fort: „Ich will zunächst erstmal kleine Brötchen backen und mehr Scorerpunkte als in der letzten Saison sammeln. Als Mannschaft sind wir hingegen auf einem guten Weg. Wir werden deshalb in den nächsten Spielen versuchen, so viel Punkte wie möglich zu holen. Mal sehen, was dabei herausspringt."