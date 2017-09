Wirbel um den ehemaligen Schalke-Profi Bernard Tekpetey, der seit Ende August auf Leihbasis beim österreichischen Erstligisten SCR Altach spielt:

Am Mittwoch trat der 20-Jährige im Pokal mit Altach beim Regionalligisten Union Gurten an. Tekpetey wurde von den Fans des Außenseiters immer wieder rassistisch beleidigt - und das so sehr, dass der Schiedsrichter des Spiels mit Abbruch drohte.

In der Verlängerung erzielte Tekpetey per Freistoß das Tor zum 4:2. Danach ließ er sich zu einer Halsabschneider-Geste hinreißen. Das hatte der Schiedsrichter-Assistent bemerkt. Er gab diese Info an den Schiedsrichter weiter - und der zeigte dem verdutzten Tekpetey sofort die Rote Karte. Auch danach kam es zu rassistischen Beleidigungen, unter anderem Affenlauten.

Altach gewann das Spiel mit 4:3 nach Verlängerung und zog ins Achtelfinale ein.

"Das waren keine Gurten-Fans", sagte Franz Reisegge, der Sportchef des Außenseiters zum Skandal.