Nach dem deutlichen 3:0-Sieg steht RWO jetzt bei 15 Punkten. Mike Terranova zeigt sich mit der Mannschaftsleistung sichtlich zufrieden, für seinen Gegenüber bedeutet die hohe Niederlage indes keinen Beinbruch.

Zwei 3:0-Siege in Serie und erst zwei Niederlagen nach neun Spieltagen: Bei Rot-Weiß Oberhausen läuft es zurzeit. Terranova ist mit der derzeitigen Verfassung seines Teams dementsprechend mehr als glücklich, wenn auch die Chancenverwertung gegen Düsseldorf II nicht die beste war. "Die Einstellung, die Aggressivität in den Zweikämpfen - all das haben wir umgesetzt", betonte der 40-Jährige im Anschluss an die Partie. "Das einzige Manko waren die vielen ungenutzten Möglichkeiten. Wenn du Pech hast, kassierst du ein Gegentor und der Spielverlauf kippt", ergänzte er. Einen großen Vorwurf wollte er seinen Schützlingen aber nicht machen: "Das macht keiner mit Absicht."

Terranova sah trotz der ausbaufähigen Torquote einen zu keiner Zeit gefährdeten Sieg, der den guten Lauf der Kleeblätter bestätigt. "Wir haben wieder einmal zu Null gespielt. In der Mannschaft ist ein sehr positiver Trend erkennbar." Der Trend müsse gegen spielstärkere Teams aber erst einmal unter Beweis gestellt werden. Terranova: "Gegen andere Mannschaften bekommst du nicht so viele Chancen, daran müssen wir arbeiten."

Zu ebenjenen Mannschaften gehört selbstverständlich Borussia Dortmund II, kommender Gegner von RWO und das Team der Stunde. Nach Siegen gegen Erndtebrück und Düsseldorf II wartet nun also ein anderes Kaliber auf die Oberhausener. Mit dem sehr guten Lauf und einem guten Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive will Terranova die Heimstärke gegen den BVB erneut unter Beweis stellen. "Gerade zu Hause sind wir besonders stark, wir fühlen uns vor dem heimischen Publikum wohl und wollen den Fans ein attraktives Spiel bieten", sagte der Übungsleiter nach Spielschluss. Die Zielvorgabe ist deshalb klar: "Wir wollen alles mobilisieren für das Dienstagsspiel und drei Punkte holen."

Fortunas U23 hätte mit einem Sieg und einer patzenden Konkurrenz die zwischenzeitliche Tabellenführung übernehmen können, nach einer überforderten Vorstellung stehen die Fortunen nun jedoch mit leeren Händen da. Für Düsseldorfs Trainer Taskin Aksoy bedeutet die deutliche Heimniederlage keinen Weltuntergang, er richtet den Fokus bereits auf das nächste Spiel gegen Erndtebrück. "Wir müssen an uns arbeiten. Samstag steht ein wichtiges und schweres Spiel an." Das zehnte Saisonspiel wollen sie wieder erfolgreicher gestalten. Aksoy: "Wir müssen versuchen, die Partie besser über die Bühne zu bringen und drei Punkte nach Hause zu fahren."

Sowohl Aksoy als auch Terranova wollen den kommenden Spieltag für sich entscheiden. Mit einem Sieg würde RWO den positiven Trend fortsetzen, Fortuna Düsseldorf II einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Der zehnte Spieltag wird zeigen, ob Oberhausen zu Hause erneut punkten kann und ob Fortunas U23 möglicherweise die Punkte 14 bis 16 einfahren kann.