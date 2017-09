Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will nach "Kicker"-Informationen für Leon Goretzka das Gehaltsniveau anheben.

Offenbar haben die Königsblauen Goretzka Leon Goretzka» zum Profil zehn Millionen Euro Jahresgehalt geboten. Damit wäre Goretzka der bestbezahlte Spieler der Vereinsgeschichte.

FC Bayern am Nationalspieler interessiert

Der Vertrag des Nationalspielers läuft am Saisonende aus. Um Goretzka bemühen sich wohl alle europäischen Topklubs - ganz besonders interessiert ist der deutsche Rekordmeister FC Bayern München. Die Königsblauen wollen um Goretzka die Schalke-Mannschaft der Zukunft aufbauen. "Wir werden alles versuchen, Leon Goretzka zu halten. Leon fühlt sich hier sehr wohl, und wir werden bis an die Schmerzgrenze gehen. Er will auch die sportliche Entwicklung abwarten und ein Gefühl entwickeln. Das kann ich verstehen", sagte Schalkes Sportvorstand Christian Heidel im Gespräch mit dieser Redaktion. Nur aufgrund der ungewissen Zukunft übernahm Goretzka nicht schon in dieser Saison die Kapitänsbinde.

Der 22-Jährige kam zur Saison 2013/2014 vom VfL Bochum zum FC Schalke 04. In vier Jahren bei den Königsblauen bestritt er 123 Pflichtspiele (94 in der Bundesliga, 22 im Europapokal, 7 im DFB-Pokal), erzielte dabei 16 Tore und legte 13 vor. Zuvor hatte er bei seinem Heimatverein VfL Bochum in der 2. Bundesliga als 17-Jährige 32 Spiele bestritten und dabei vier Tore erzielt.

Neururer bezeichnet Goretzka als "Jahrhunderttalent"

Sein damaliger Trainer Peter Neururer bezeichnete Goretzka als "Jahrhunderttalent". Neururer ist großer Goretzka-Fan: "Leon kann das Leitbild für eine positive Zukunft des FC Schalke sein." Auch Schalkes Ex-Manager Horst Heldt war schon früh von Goretzka überzeugt. Der sagte nur wenige Monate nach Goretzkas Verpflichtung, er würde jede Wette annehmen, dass Goretzka ein herausragender Spieler in Europa werden würde.

Diese Wette hätte Heldt wohl gewonnen. Goretzka ist inzwischen Nationalspieler, bestritt zehn Länderspiele und gehörte beim Confed-Cup zu den Leistungsträgern. Er erhielt dort den Silbernen Schuh als zweitbester Torschütze und den Bronzenen Ball als drittbester Spieler des Turniers.