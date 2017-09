TuS Ennepetal spuckte dem SV Lippstadt 08 in die Suppe und siegte deutlich mit 5:1.

Die Experten wiesen SV Lippstadt 08 vor dem Match gegen TuS Ennepetal die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Bei Ennepetal standen diesmal Nadaner und Nuel statt Rudnik und Lahchaychi auf dem Platz. Auch Lippstadt veränderte die Startelf und schickte Köhler und Joswig für Wulf und Serrone auf das Feld. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Abdulah El Youbari für TuS Ennepetal zur Führung (45.). Ein Tor auf Seiten des Gastgebers machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Zum Seitenwechsel ersetzten Giacomo Serrone und Paolo Maiella per Doppelwechsel ihre Mannschaftskameraden Robin Hoffmann und Felix Bechtold auf dem Spielfeld. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Berkan Firat schnürte einen Doppelpack (50./66.), sodass Ennepetal fortan mit 3:0 führte. Die letzten Zweifel der 150 Zuschauer am Sieg von TuS Ennepetal waren ausgeräumt, als Nils Nettersheim in der 68. Minute das 4:0 schoss. Das 5:0 für Ennepetal stellte El Youbari sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der Schlussphase gelang Tobias Puhl noch der Ehrentreffer für den SVL (85.). Am Ende kam TuS Ennepetal gegen den SV Lippstadt 08 zu einem verdienten Sieg.

Die drei Zähler katapultieren Ennepetal in der Tabelle auf Platz 13.

Die Situation bei Lippstadt bleibt angespannt. Gegen TuS Ennepetal kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Durch diese Niederlage fällt der SVL in der Tabelle auf Platz zehn. Am kommenden Sonntag trifft Ennepetal auf die Hammer SpVg, der SV Lippstadt 08 spielt am selben Tag gegen die TSG Sprockhövel.