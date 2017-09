Abwehrspieler Gökhan Gül (19) hat sich bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen.

Der 19-Jährige, der erst vor kurzem mit der Fritz-Walter-Medaille in Bronze ausgezeichnet worden war, zog sich ein leichtes Schleudertrauma zu. Dies teilte die Fortuna via Twitter mit.

Der ehemalige Spieler des VfL Bochum wartet in der laufenden Spielzeit noch auf seinen ersten Einsatz in der 2. Fußball Bundesliga. Allerdings gehört er zu den Leistungsträgern der Fortuna-Reserve in der Regionalliga West.