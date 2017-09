In der Regionalliga West steht am Dienstag und Mittwoch eine Englische Woche an. Unter anderem steigt das Spitzenspiel zwischen dem KFC und Rödinghausen. Rhynern muss zu RWE.

Den 9. Spieltag tippt Holger Wortmann (Trainer von Westfalia Rhynern):

Tipps Heim Gast Experte RS Rot-Weiss Essen Westfalia Rhynern - 3:1 KFC Uerdingen 05 SV Rödinghausen 2:1 2:2 SC Wiedenbrück TuS Erndtebrück 2:0 2:1 Fortuna Düsseldorf II Rot-Weiß Oberhausen 1:1 1:2 Bonner SC Borussia Mönchengladbach II 1:1 2:1 1. FC Köln II SC Verl 2:1 3:2 Wuppertaler SV Viktoria Köln 1:3 0:2 Borussia Dortmund II Alemannia Aachen 2:2 2:1 FC Wegberg-Beeck SG Wattenscheid 09 1:3 0:2

