Der SV Straelen trifft am Mittwoch (20:00 Uhr) auf Ratingen 04/19.

Ratingen schlug den VfB Speldorf am Sonntag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Letzte Woche gewann Straelen gegen den DSC 99 Düsseldorf mit 4:1. Damit liegt der SVS mit neun Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle.

In dieser Saison sammelte Ratingen 04/19 bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Gegenwärtig rangiert der Gastgeber auf Platz zwölf, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken.

Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SV Straelen. Im Klassement liegen beide Teams dicht beieinander. Lediglich drei Punkte machen den Unterschied aus. Ins Straucheln könnte die Defensive von Ratingen geraten. Die Offensive von Straelen trifft im Schnitt mehr als zweimal pro Match. In der Fremde ruft der SVS die eigenen Qualitäten bislang souverän ab. Gelingt dies auch beim Gastspiel bei Ratingen 04/19? Beide Mannschaften dürften sich die gleichen Siegchancen ausrechnen. Im Tableau liegen die Kontrahenten in jedem Fall dicht beieinander.