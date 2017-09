Ein einseitiges Torfestival lieferten der SV Zweckel und der SV Sodingen mit dem Endstand von 0:7.

Sodingen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Die Formation des letzten Spiels stellte der SV Zweckel diesmal auf drei Positionen um. Für Kartschall, Rudolf und Ayhan spielten Flohr, Stojcic und Hawich. Die 80 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Naim Ajeti brachte den SV Sodingen bereits in der fünften Minute in Front. In der 23. Minute brachte Serdar Yigit den Ball im Netz von Zweckel unter. Das 3:0 für Sodingen stellte Ajeti sicher. In der 32. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Der SVZ ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SV Sodingen. In Durchgang zwei lief Marc Rudolf anstelle von Niko Hawich für den SV Zweckel auf. Jörg Kostrzewa, der von der Bank für Robert Hansmann kam, sollte für neue Impulse bei Sodingen sorgen (58.). Der SV Sodingen baute die Führung aus, indem Kostrzewa zwei Treffer nachlegte (67./69.). Den Vorsprung von Sodingen ließ Robin Hermans in der 78. Minute anwachsen. Durch ein Eigentor von Zweckel verbesserte der SV Sodingen den Spielstand auf 7:0 für sich (88.). Schlussendlich setzte sich Sodingen mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Gewinnen hatte beim SVZ zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Wann findet der Tabellenletzte die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Sodingen setzte es eine neuerliche Pleite, womit der SV Zweckel im Klassement weiter abrutscht. Mit nur drei Treffern stellt Zweckel den harmlosesten Angriff der Landesliga Westfalen 3.

Mit drei Punkten im Gepäck verlässt Sodingen die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den elften Tabellenplatz ein. Nächster Prüfstein für den SVZ ist auf gegnerischer Anlage Arminia Marten (Sonntag, 15:15 Uhr). Der SV Sodingen misst sich am gleichen Tag mit Mengede 08/20.