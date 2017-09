Mit leeren Händen endete für Alemannia Aachen die Auswärtspartie gegen TuS Erndtebrück. Der Gastgeber siegte mit 2:0.

TuS Erndtebrück startete mit zwei Änderungen in diese Partie. Für Kadiata und Mirroche liefen diesmal Heller und Treude auf. Stefan Valentini, der von der Bank für Niklas Zeller kam, sollte für neue Impulse bei Erndtebrück sorgen (37.). 470 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den Aufsteiger schlägt – bejubelten in der 45. Minute den Treffer von Cedric Heller zum 1:0. Zur Pause war der TuS im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Als Mergim Fejzullahu in der 59. Minute für Arda Nebi auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Valentini, der das 2:0 aus Sicht von TuS Erndtebrück perfekt machte (90.). Am Schluss fuhr Erndtebrück gegen Alemannia Aachen im Siegener Leimbachstadion einen Sieg ein.

Der TuS beendet die Serie von fünf Spielen ohne Sieg. TuS Erndtebrück fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein.

Die Alemannia musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen. Mit diesem Sieg zieht Erndtebrück an Alemannia Aachen vorbei auf Platz zwölf. Die Alemannia fällt auf die 13. Tabellenposition. Als Nächstes steht für den TuS eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr), geht es gegen Rot-Weiß Oberhausen. Alemannia Aachen tritt einen Tag später daheim gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf an.