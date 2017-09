Schalke-Urgestein Benedikt Höwedes steht beim italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin vor seinem Debüt.

Der Weltmeister von 2014 könnte am Samstagabend im Liga-Heimspiel gegen Chievo Verona (18.00 Uhr/DAZN) erstmals für den Champions-League-Finalisten zum Einsatz kommen. Der 29 Jahre alte Defensivspieler dürfte Giorgio Chiellini in der Innenverteidigung ersetzen, der sich am vergangenen Wochenende bei der italienischen Nationalmannschaft an der Wade verletzt hatte. Ein Startelf-Einsatz von Weltmeister Sami Khedira ist nach Kniebeschwerden noch offen.

Höwedes tritt nach seiner Degradierung auf Schalke in große Fußstapfen. Von der alten Dame wurde er für den zum AC Mailand abgewanderten Abwehrchef Leonardo Bonucci (30) verpflichtet.

Der Double-Gewinner Juventus steht nach zwei Spieltagen mit sechs Zählern punktgleich mit vier weiteren Teams an der Spitze der Serie A, darunter beide Mailänder Klubs. In der Abwehrzentrale kämpft Höwedes mit dem ehemaligen Bayern-Spieler Medhi Benatia (30), dem früheren Wolfsburger Andrea Barzagli (36) und Italiens Nationalspieler Daniele Rugani (23) um einen Stammplatz. Chiellini dürfte nach seiner Rückkehr wieder gesetzt sein.

"Ich bin überwältigt. Juve ist so ein großer Klub für mich", sagte Höwedes nach Bekanntgabe des Transfers: "Das ist ein großer Tag für mich. Juventus ist einer der größten Klubs der Welt."

Höwedes war in Gelsenkirchen vom neuen Trainer Domenico Tedesco nach sechs Jahren als Kapitän abgesetzt und sportlich infrage gestellt worden. Tedesco hatte über den vielseitig einsetzbaren Höwedes gesagt: "Grundsätzlich soll man Reisende nicht aufhalten."

Der Innenverteidiger verabschiedete sich daraufhin nach Turin, auch im Hinblick auf die WM 2018 und den großen Konkurrenzkampf in der deutschen Nationalmannschaft. Tedescos Umgang mit einer der Identifikationsfiguren und dem Gesicht des Klubs wurde kritisiert.

Höwedes ist zunächst für ein Jahr von Juventus ausgeliehen und könnte anschließend für eine Kaufoption über maximal 16 Millionen Euro fest wechseln.