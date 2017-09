Am Freitagabend wird mit dem Spiel Bonner SC gegen SG Wattenscheid 09 der 7. Spieltag der Regionalliga West eingeläutet.

Der BSC ist neben Borussia Dortmund II und dem Wuppertaler SV noch das einzige ungeschlagene Team in der Liga. Dass das auch nach dem Spiel gegen Wattenscheid so bleibt, ist für Bonns Trainer Daniel Zillken alles andere als selbstverständlich. "Wenn wir so wie in Köln und in Wegberg-Beeck auftreten, dann wird uns Wattenscheid besiegen. Ich habe die Mannschaft gesehen und weiß, welch großes Potenzial die SG hat. Farat Tokus Jungs machen richtig Alarm. Da erwartet uns ein harter Brocken im Sportpark Nord", warnt Zillken seine Schützlinge.

Zuletzt zeigte Bonn beim 1:1 gegen den 1. FC Köln II, Wattenscheid besiegte den FC-Nachwuchs mit 1:0 am vergangenen Samstag, und der Nullnummer bei Aufsteiger Wegberg-Beeck keine sonderlich guten Leistungen. Aber immerhin konnten die Rheinlöwen punkten. "Wenn man einen schlechten Tag erwischt, dann sollte man zumindest einen Zähler holen. Das haben wir jeweils geschafft", sagt Zillken.

Dass die Wattenscheider bis dato nur vier Punkte geholt haben, verwundert den 50-jährigen A-Lizenzinhaber etwas. Wenn es nach Zillken geht, dann wird die SG noch eine richtig gute Rolle in der Liga spielen: "Ich habe schon viele Mannschaften in dieser Saison beobachtet und muss sagen, dass ich Wattenscheid im oberen Drittel sehe. Noch ist die Tabelle etwas schief, aber das wird in wenigen Spieltagen alles gerade gerückt. Wattenscheid hat eine tolle Einheit beisammen. Die Mannschaft trägt einen Handschrift, das sieht man. Auf Dauer wird sich Wattenscheid nach oben orientieren."

Zillken sieht Livespiele zwiegespalten

Während die SG Wattenscheid 09 (0:0 gegen Wuppertal, Anm. d. Red.) schon das erste TV-Livespiel bei Sport 1 hinter sich hat, darf sich der Bonner SC an den letzten beiden Oktober-Montagen gleich zweimal vor dem deutschlandweiten TV-Publikum präsentieren. Erst geht es daheim gegen Alemannia Aachen und eine Woche später zu Rot-Weiß Oberhausen. Zillken: "Ich muss sagen, dass wir darauf Stolz sein dürfen. Eigentlich müsste das Fernsehen in dieser Liga vor allem die sechs großen Traditionsklubs wie Essen, Aachen, Oberhausen, Uerdingen, Wuppertal und Wattenscheid bevorzugen. Aber man sieht eben auch, dass der Bonner SC ein interessanter Name ist. Da dürfte der ein oder andere Klub in der Liga neidisch werden. Wir hoffen, dass wir die Spiele gut vermarkten können und freuen uns darauf."