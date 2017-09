Gute Nachricht für Schalke: Guido Burgstaller trainiert wieder mit der Mannschaft. Er könnte also gegen den VfB Stuttgart auf dem Platz stehen.

Die Länderspiele der österreichischen Nationalelf musste Guido Burgstaller wegen einer Prellung am rechten Fuß absagen, doch bereits am Montag trainierte der Stürmer des FC Schalke wieder mit den Königsblauen. Damit ist Burgstaller im Bundesliga-Spiel am Sonntag gegen den VfB Stuttgart (18 Uhr) eine Option für Trainer Domenico Tedesco.

Der 28-Jährige hatte eine starke Saison 2016/17 gespielt. In der Hinrunde erzielte der Österreicher 14 Treffer in der 2. Liga für den 1. FC Nürnberg. Nachdem er im Winter zu Schalke wechselte, traf er in der Bundesliga neun weitere Male. Stürmer Franco Di Santo konnte dagegen am Montag nur individuell trainieren.