Preußen Münster erteilte der SG Unterrath eine Lehrstunde und gewann schließlich mit 5:0.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Unterrath mit fünf Änderungen. Diesmal begannen Solleder, Restle, Helfer, Panait und Pfleging für Müller, Glowacki, Sesen, Semsovic und Winkelmann. Auch Münster baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Pohl, Stüve und Martin anstatt Bagdat, Katzer und Williams.

In Topform präsentierte sich Peter Stüve, der einen lupenreinen Hattrick markierte (13./22./37.) und der SG Unterrath einen schweren Schlag versetzte. Wenig später kamen Mahmut Karaca und Axel Glowacki per Doppelwechsel für Nick Solleder und Joel Siragusano auf Seiten des Gastgebers ins Match (24.). Der Aufsteiger rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 56. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Glowacki spielte Pamir Hemat bei Unterrath weiter. Die letzten Zweifel der 100 Zuschauer am Sieg des SCP waren ausgeräumt, als Johannes März in der 65. Minute das 4:0 schoss. Tyrese Serdal Nnadi Williams, der von der Bank für März kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (71.). Williams besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Preußen Münster (78.). Schlussendlich setzte sich die Münsteraner mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Trotz der Niederlage behält die SG Unterrath den siebten Tabellenplatz.

Münster beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Die Preußen fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Die Adlerträger bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Unterrath tritt am Samstag, den 16.09.2017 um 15:00 Uhr bei Arminia Bielefeld an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der SCP Borussia Dortmund.