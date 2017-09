Die gute Serie von Borussia Mönchengladbach seit dem Saisonbeginn ist gerissen.

Der Gastgeber verlor gegen den FC Schalke 04 mit 0:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Mönchengladbach Rubaszewski, Noß und Heise für Siregar, Caliskan und Eyawo aufliefen, starteten bei Schalke Thiaw und Barnes statt Asrihi und Aydin.

Marius Heck nutzte die Chance für S04 und beförderte in der 14. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. BMG glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den FC Schalke 04 in die Kabinen. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Bjarne Seturski das Spielfeld in der 60. Minute für Mehmet-Can Aydin verließ. Das 2:0 von Schalke bejubelte Rene Biskup (61.). Mit dem Schlusspfiff durch Marc Jäger stand der Auswärtsdreier für den Gast. Man hatte sich gegen Borussia Mönchengladbach durchgesetzt.

Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der S04 ungeschlagen ist. Der Spitzenreiter bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Knappen vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Der Dreier gegen Mönchengladbach befördert den FC Schalke 04 an die Spitze der Bundesliga West. Die Defensive von Schalke (ein Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Bundesliga West zu bieten hat. In zwei Wochen trifft BMG auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 16.09.2017 bei Bayer 04 Leverkusen antritt. S04 erwartet in drei Wochen, am 23.09.2017, die SG Unterrath auf eigener Anlage.