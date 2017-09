Die Schalker U23 kommt nicht so recht aus den Startlöchern. Die Elf von Trainer Onur Cinel kam gegen Eintracht Rheine nicht über ein torloses Remis hinaus.

Zum Auftakt des vierten Spieltages der Oberliga Westfalen mussten die U23-Fußballer des FC Schalke 04 den nächsten Dämpfer hinnehmen. Beim FC Eintracht Rheine kamen die Königsblauen nicht über ein torloses Unentschieden hinaus.

Wieder kein Tor für S04

Vor 900 Zuschauern in der Obi-Arena in Rheine gelang den Schalkern damit wie in der Vorwoche bei der 0:1-Niederlage in Hamm kein Treffer. Trainer Onur Cinel hatte sein Team auf drei Positionen ändern müssen. Richard Weber musste auf der Bank Platz nehmen, Breel Embolo kehrte zu den Profis zurück und der lettische U21-Nationalspieler Janis Grinbergs fehlte aufgrund der Länderspielreise. Dafür rückten Jonas Strifler, Erdinc Karakas und Sandro Plechaty in die Mannschaft. Doch auch mit ihnen gelang kein Befreiungsschlag.

Nach dem 4:0-Auftaktsieg beim SC Hassel erzielten die Schalker nur noch einen Treffer. Sie nutzten ihre Torchancen nicht aus. Auch in Rheine wurde es nicht besser. Dabei hatten die Schalker durchaus Möglichkeiten.

Nur fünf Punkte aus vier Spielen

Mit nun fünf Punkten aus vier Partien hinkt die Schalker U23 ihrem Ziel weit hinterher. Die Rückkehr in die Regionalliga West wird schwerer als erwartet. Ihren siebten Platz nach dem Spiel in Rheine werden die Königsblauen wohl nicht halten können. Zudem können die Teams aus Siegen und Herne ihren Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausbauen. Sollten die Sportfreunde und Westfalia am Sonntag gewinnen, hätten sie schon fünf Punkte mehr als die Schalker.