Germania Ratingen trifft zum Auftakt der A-Junioren-Niederrheinliga direkt auf Top-Favorit Rot-Weiss Essen (Sonntag, 11 Uhr).

Die Vorbereitung in Ratingen lief alles andere als schlecht. Im August erzielte die Mannschaft von Martin Hasenpflug in fünf Spielen satte 38 Tore. Die Germania fegte unter anderem den Cronenberger SC (8:3), die Spielvereinigung Schonnebeck (12:1) und die Sportfreunde Hamborn 07 (8:1) ohne Erbarmen vom Platz.

"In der Offensive arbeiten wir sehr gut, das sieht man an den Ergebnissen", erklärt Hasenpflug. Für ihn ist wichtig, dass "nicht nur die Offensivspieler damit gemeint sind, sondern alle Spieler - auch die Innenverteidiger".

RWE und Wuppertal sind die Favoriten

Als verbesserungswürdig bezeichnet der Trainer jedoch die Defensivarbeit seiner Mannschaft. Auch hier bezieht der Inhaber der B-Lizenz wieder alle Spieler ein. "Im Defensivbereich stehen wir noch nicht so, dass es reicht, um oben mitzuspielen. Das ist eine Sache, an der wir arbeiten." Insgesamt sieht Hasenpflug seine Mannschaft aber gut gewappnet für die Saison in der Niederrheinliga - trotz namhafter Konkurrenz in diesem Jahr.

Neben Rot-Weiss Essen ist für viele auch der Wuppertaler SV ebenfalls in der Position, sich auf lange Sicht in der Liga durchzusetzen - und um den Wiederaufstieg in die Bundesliga mitzuspielen. Hasenpflug peilt ebenfalls die oberen Plätze an: "Wir wollen unter die ersten sechs kommen und der Qualifikation somit aus dem Weg gehen. Dann können wir uns in Ruhe auf die nächste Spielzeit vorbereiten."

Mit RWE auf Augenhöhe

Für die Ratinger Spielvereinigung geht es zum Saisonstart direkt in die Vollen. Am ersten Spieltag reist man zum Bundesliga-Absteiger Rot-Weiss Essen. "Mit einem attraktiven Gegner anzufangen, ist eine gute Sache. Dann ist die Mannschaft direkt vom ersten Spieltag an voll da." Gegen den Absteiger von der Hafenstraße wird ohnehin jede Mannschaft bis in die Haarspitzen motiviert in die Partie gehen. Am zweiten Spieltag empfangen die Ratinger mit dem FC Kray direkt den nächsten Essener Verein mit hohen Ambitionen in dieser Saison.

"Wir haben eine gute Mannschaft und technisch starke Einzelspieler", gibt Hasenpflug einen Ausblick darauf, was die Rot-Weissen am Sonntag erwarten wird. "Wir werden uns nicht hinten reinstellen. Wir sind offensiv ausgerichtet und auf Augenhöhe mit RWE."

Am Sonntag kann Hasenpflug auf alle Spieler zurückgreifen. "Wir haben die Belastung in der Vorbereitung bewusst so gesteuert, dass sich niemand verletzt." Darüber hinaus ist auch die Stimmung in seiner Mannschaft sehr gut, was "bei vielen Zugängen nicht selbstverständlich ist."