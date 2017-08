Große Ehre für Guido Burgstaller: Der Stürmer von Schalke wurde auf der „Bruno Gala“ im Wiener Rathaus als „Legionär des Jahres“ ausgezeichnet.

Der 28-Jährige hatte eine starke Saison 2016/17 gespielt. In der Hinrunde erzielte der Österreicher 14 Treffer in der 2. Liga für den 1. FC Nürnberg. Nachdem er im Winter zu Schalke wechselte, traf er in der Bundesliga neun weitere Male.

Mit seinen starken Leistungen erspielte er sich einen Stammplatz in der österreichischen Nationalelf. Nach elf Spielen wartet er dort immer noch auf seinen ersten Treffer.

Schöpf „Aufsteiger des Jahres 2016“

Seit 1997 wird der Preis, der an den früheren österreichischen Nationalspieler Bruno Pezzey erinnert, von der Vereinigung der Fußballer (VdF) an herausragende Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs vergeben. Stimmberechtigt sind nach dem Ende der Saison alle Spieler der österreichischen Profiligen sowie die Akteure der Nationalmannschaft. Auch die Fans dürfen per Online-Voting in den einzelnen Kategorien ihre Stimme abgeben. Im vergangenen Jahr hatte Alessandro Schöpf die Auszeichnung als „Aufsteiger des Jahres“ erhalten.